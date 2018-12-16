Моряк с буксира "Яны Капу" признал, что он военнопленный

Моряк "Яны Капу" признал себя военнопленным. Фото: РБК

Украинский моряк, член экипажа захваченного 25 ноября русскими буксира "Яны Капу", Владимир Лесной заявил, что признает себя военнопленным.

"Владимир чувствует себя хорошо, никаких жалоб или просьб не высказывал. Передачу ему отдали. По его словам, он на данный момент не нуждается ни в чем. Как и другие моряки, которых раньше смогли посетить адвокаты нашей команды, Лесной заявил, что считает себя военнопленным", - в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Командир бронекатера "Никополь" назвал себя военнопленным и отказался давать показания. Ранее так же поступили еще девять пленных моряков. Богдана накануне посетил в московской тюрьме Лефортово его адвокат Эмиль Курбединов. Он сообщил, что Небылица выглядит бодро и даже улыбается.

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Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченского пролива Украинская буксира "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь". Для этого россияне перегородили движение под Крымским мостом танкером и даже прибегли к тарану буксира пограничным кораблем "Дон". Вечером того же дня российские корабли напали на них и захватили, при этом, по данным украинских властей, ранив по меньшей мере шесть украинских моряков и захватив других в плен.