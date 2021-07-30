Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог

Игорь Попов: "Общество не готово объявлять выборы на оккупированной территории и принимать ее как субъект федерации". Фото: Тарас Подолян

Увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова вызвано разборками внутри власти. В случае протестов против действующей власти Аваков может к ним присоединиться. Этой осенью у Украины будет несколько вызовов, в частности насчет выполнения Минских договоренностей по российскому сценарию.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал украинский политолог Игорь Попов.

"Вклад Авакова в политику в любом случае большой, – говорит он. – Он представлял в нынешней конструкции власти конкретные взгляды. Был последним представителем майданной власти в этом Кабмине. После его освобождения репрезентация этих взглядов ослабится. Когда будут рассматривать реализацию политической части Минских договоренностей, его голоса не будет хватать и в правительстве, и в Совете национальной безопасности. Если осенью будут протесты, его опыт может пригодиться. Во время предыдущих протестов он совмещал управленческие и политические способности".

Конечно, были у министра внутренних дел и ошибки. Наиболее резонансным ошибкой политолог считает дело Шеремета. Оно до сих пор находится в суде, и по нему нет окончательного решения. Какой бы ни был приговор – он не устроит все общество.

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Причиной отставки Попов считает разборки внутри властной команды.

"Здесь нельзя все сводить к персоналиям. На последних заседаниях СНБО Аваков несколько раз не голосовал за решение. Не стал комментировать это публично. В Совете нацбезопасности и во власти были определенные споры. Аваков считает, что верхушка будет делать постановления, которые он выполнять не собирается".

Этой осенью, утверждает Игорь Попов, у нас будет несколько вызовов.

"Во время визита Зеленского в Берлин от Меркель прозвучало требование выполнять Минские соглашения. Если в Вашингтоне согласятся с российским вариантом их реализации, это будут проводить через Верховную Раду и СНБО. При Авакове такое, возможно, не прошло бы. Это приведет к внутриполитическому обострению. Общество не готово объявлять выборы на оккупированной территории и принимать ее как субъект федерации. Форсированная реинтеграция несет больше угроз, чем пользы", – отмечает он.

Полное интервью с Игорем Поповым читайте в журнале "Країна"