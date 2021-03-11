Министр публично вакцинировался от коронавируса

В четверг, 11 марта, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сделал Covid-прививку в прямом эфире.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Считаю рекламу вакцинации от Covid-19 важным шагом. Все мы хотим без опаски заходить в кафе, находиться среди других зрителей в кинотеатре. В вопросе безопасности прививки надо доверять именно специалистам, а не корреспондентам в соцсетях или заявлениям отдельных политиков. Не ведитесь на дезинформацию и информационные провокации", - написал Ткаченко.
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По его словам, 1 ампулу препарата на несколько доз он разделил с врачами.
"Призываю всех украинских звезд и политиков принять участие в презентации вакцинации в нашей стране", - добавил министр.
1-ю инъекцию индийской вакцины Covishield от коронавируса в Украине сделали реаниматологу опорной коронавирусной Черкасской областной больницы Евгению Горенко. Эта вакцина пока единственная имеющаяся в Украине.
Для популяризации Covid-прививок и рассеиванию мифов много политиков и звезд вакцинировались публично. В частности президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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