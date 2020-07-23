Министр культуры Ткаченко сообщил о коронавирусе среди подчиненных

Мойте руки и придерживайтесь дистанции, напоминает украинцам министр. Фото: @MKIPUkraine

У главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив обнаружили коронавирус. Об этом в четверг сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Вирус постоянно напоминает, что он никуда не исчез! У пани Олеськив, руководительницы Государственного агентства развития туризма (ДАРТ), обнаружили положительный ПЦР-тест. Все, кто был в контакте с госпожой Олеськив, уведомлены и проходят тестирование, команда ДАРТ - на карантине", - написал Ткаченко в Facebook.

Он рассказал, что за последнюю неделю не был в прямом контакте с чиновником, но сдал тест и ожидает результатов.

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Ткаченко также заявил, что министерство "следует всем рекомендованным правилам безопасности: дезинфекционная рамка и проверка температуры на входе в учреждение, все сотрудники в масках и соблюдают дистанцию, дезинфекторы для рук и маски есть у всех сотрудников, а помещения проветриваются".

"Очень прошу, не обманывайтесь послаблением карантина - будьте ответственны и соблюдайте требования: носите маски, мойте руки, помните о социальной дистанции, если чувствуете признаки заболевания - оставайтесь дома.

От этого зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших близких", - написал министр.

За сутки 22 июля в Украине Covid-19 подтвердили 856 лицам, выздоровели 828 больных, умерли 17 человек. Больше всего новых случаев - в Киеве, 112 больных.