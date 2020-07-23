Больше всего выздоровевших от Covid-19 за сутки - в Черновицкой области

За сутки в Украине обнаружили 856 новых случаев Covid-19. Фото: covid19.rnbo.gov.ua

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 856 новых случаев заболевания Covid-19, 828 человек из числа ранее больных выздоровели, 17 умерли

Такую статистику состоянию на 9 утра четверга 23 июля сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составила на утро четверга 61851 человек, выздоровели - 34000, умерли с начала пандемии от Covid-19 1551 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26300 человек, что на 11 больше, чем днем ​​ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (112) и в Львовской области (109), выздоровление - в Черновицкой (87), Львовской (71) и Донецкой (70) областях.

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Сообщается, что подозрения на Covid-19 в 112 255 человек, что на 1141 больше, чем за прошлые сутки.

22 июля во сводке за минувшие сутки сообщали о 829 новых случаях, 21 июля было 673 новых больных Covid-19, 20 июля - 651 инфицированных; 19 июля было зафиксировано заболевание 731 человека. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1109 новых заразились