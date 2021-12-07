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вторник, 07 декабря 2021 18:11

Министр инфраструктуры Кубраков скрыл офшор

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Министр инфраструктуры Кубраков скрыл офшор
Кубраков (слева от президента Зеленского) занимается "Большой стройкой". Фото: Facebook.com/oleksandr.kubrakov

Министр инфраструктуры Александр Кубраков имеет незадекларированный офшор на Британских Виргинских островах (Тортола).

Об этом пишут "Наші гроші", ссылаясь на базу данных Offshoreleaks, где обнародовали материалы Pandora Papers.

Офшор Officium SW Ltd. Кубраков основал в июле 2018 года с партнерами Русланом Крамаренко и Ильей Солодовским.

Когда нынешний министр баллотировался в Верховную Раду в 2019-м и подавал декларацию кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" и на должность председателя Укравтодора, то офшор не задекларировал.

Не задекларировал его и позже, когда подавал годовые декларации как председатель Укравтодора.

В украинских реестрах данных об офшоре нет.

Известно, что Крамаренко, Солодовский и Александр Томашпольский до августа этого года были учредителями созвучного "Офіціум". Сейчас фирма переименована в "Фавор лімітед", она перерегистрирована из Киева в Запорожье.

"Офіціум" в Киеве занималась компьютерным программированием и имела годовой доход 11-12 млн грн.

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Кубраков за годы на госслужбе декларировал собственность в литовской фирме MDL house service и украинских компаниях "Місто для людей контактний центр Київ", "Місто для людей розрахунковий центр", "Місто для людей центр білінгової підтримки", "Місто для людей Контактний центр".

В июле Кубраков задекларировал продажу Крамаренко корпоративных прав на 9,86 млн. грн. Какие права продал - неизвестно. После этой продажи министр заплатил за какие-то услуги 1,88 млн грн. Также приобрел облигации внутреннего государственного займа на 5 млн грн.

Руслан Крамаренко в 2010-2014 годах был заместителем главы КГГА Александра Попова, ранее работал в Кабинете министров Виктора Януковича.

Илья Солодовский в 2011-м вошел в наблюдательный совет Укртелекома. Был директором компании ЕСУ, через которую проводили приватизацию Укртелекома. СМИ его называли близким к экс-председателю Администрации президента Януковича Сергею Левочкину.

После избрания президентом Владимира Зеленского фирма Солодовского "ЮНІП Україна" стала поставщиком парковочного оборудования в Днепре, Виннице и Львове.

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Офшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на офшорные фирмы Зеленского и его соратников.

"Кварталовцы" зарегистрировали более 10 фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре.

В офисе президента заявили, что в фильме нет никаого компромата, а Зеленский сказал, что в фильме "сюжет так себе".

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