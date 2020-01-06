Меркель встретится с Путиным в России

Меркель 11 января посетит Россию. Фото: Politinfo

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января приедет в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Меркель и Путин будут обсуждать текущую ситуацию в мире, в частности ситуацию в Сирии, Ливии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после американского авиаудара вблизи Багдада. Об этом сообщает немецкое издание "Spiegel".

"Очевидно, что канцлер будет разговаривать с Путиным "об актуальных проблемных точках в мире", - заявил в Берлине представитель правительства Штефан Зейберт.

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Во время визита в Россию Меркель будет сопровождать министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрона и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распространили совместное заявление, в котором призывают Иран отказаться от силовых акций.