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воскресенье, 11 июля 2021 19:48

Меньше, чем имение Ахметова во Франции: сколько земли имеют министры

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Украинские министры имеют земли меньше, чем имение олигарха Рината Ахметова на Лазурном побережье Франции. Инфографику опубликовал портал "Слово і діло"

Министры и члены их семей в 2020 году владели или арендовали 13,6 га земли.

По площади это примерно равно парку Дарницкого шелкового комбината (13 га) в Киеве или торгово-производственного комплекса "Південний" (13,9 га) в Львове. Или чуть меньше, чем имение (14 га) Ахметова Les Cèdres во Франции.

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По количеству участков на первом месте в правительстве вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников - семь участков площадью 1,3 га.

А вот самая большая площадь земли в собственности первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко - 4,4 га.

 

Премьер-министр Денис Шмыгаль имеет четыре земельных участка общей площадью 0,5 га.

Вообще не владеют землей вице-премьер Михаил Федоров, министр инфраструктуры Александр Кубраков, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр финансов Сергей Марченко и министр образования Сергей Шкарлет.

С 1 июля в Украине заработал рынок сельскохозяйственной земли. Теперь можно свободно покупать и продавать земельные участки. Мораторий действовал с 2001 года.

Со дня открытия рынка больше сделок купли-продажи участков заключили в Винницкой и Полтавской областях.

Автор: Фото: Getty Images
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