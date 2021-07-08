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четверг, 08 июля 2021 16:18

Ринок земли: в каких областях заключили больше сделок

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За сутки в Украине совершили 42 земельные сделки.

Автор: Елена Луценко
  Со дня открытия рынка земли заключили 364 сделки купли-продажи земельных участков
Со дня открытия рынка земли заключили 364 сделки купли-продажи земельных участков

Больше всего участков продали в Полтавской и Винницкой областях. В каждой провели по пять транзакций.

Со дня открытия рынка земли заключили 364 сделки купли-продажи земельных участков. По 44 в Винницкой и Полтавской области. Эти области лидируют и по Украине.

"По состоянию на 7 июля от нотариусов поступило 2832 заявления. Из них 2471 согласовали, 295 в очереди на рассмотрение, 364 отказали. Получение доступа нотариусов в Государственный земельный кадастр происходит в штатном режиме ", - сообщили в Минагрополитики.

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1 июля министр агрополитики Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

1 июля в Украине стартовал рынок земли. 1 га земли будет стоить $ 1,5-2 тыс. За следующие пять лет цена вырастет до $ 5 тыс.

Стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7-10% ежегодно. Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

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Дата
08
июля

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