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понедельник, 05 июля 2021 10:06

Продажа земли: вступил в силу закон об электронных торгах

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5 июля в Украине вступил в силу закон об онлайн-торгах землей.

Автор: Елена Луценко
  Информацию об аукционе и лотах будут размещать онлайн
Информацию об аукционе и лотах будут размещать онлайн

Торги государственной землей будут проводить только в интернете. Подачу документов, регистрацию и участие будут осуществлять онлайн.

Информацию об аукционе и лотах также будут размещать онлайн. До завершения аукциона информация об участниках будет конфиденциальной. Организаторы не смогут злоупотреблять правами участников, пишет РБК-Украина.

Торговаться смогут не менее двух человек. Фермеры тоже смогут принимать участие. Большие участки будут делить на меньшие.

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Гарантийный взнос по лоту должен составлять не менее 30% от стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% от стартовой цены лота.

1 июля в Украине стартовал рынок земли. 1 га земли будет стоить $ 1,5-2 тыс. За следующие пять лет цена вырастет до $ 5 тыс.

Стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7-10% ежегодно. Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

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Дата
05
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