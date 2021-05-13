Медведчуку вынесут приговор, если судьи будут видеть решительность власти и давление общественности - Фесенко

Владимир Фесенко: "Медведчук является главным вызовом для национальной безопасности с токи зрения влияния РФ на Украину". Фото::Радио Свобода

Объявление подозрения депутату от ОПЖЗ Виктору Медведчуку ожидаемо после наложения санкций на его каналы. Это результат давления гражданского общества и политической воли государственного руководства. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Владимир Фесенко.

Внимание к Медведчуку возникла еще в феврале этого года, – напомнил эксперт. – Были введены санкции против каналов, формально принадлежавших Козаку, а реальным их владельцем был Медведчук. Уже тогда возникло много вопросов – где обыски, где допросы, где подозрение? Ответ появился сейчас, через три месяца. По юридическим меркам это достаточно быстро, нередко следствие тянется гораздо дольше. Все вполне ожидаемо. Насчет даты 11 мая, когда Медведчуку было объявлено подозрение, есть версия, что Венедиктовой и Баканову (генпрокурор и председатель СБУ. – Gazeta.ua) надо было отчитаться президенту именно в этот день. Тогда же проходило очередное заседание форума "Украина 30" (Всеукраинский Форум "Украина 30" создан с целью актуализации критически важных для украинского общества вопросов, – Gazeta.ua), на котором рассматривался вопрос национальной безопасности. Поэтому Венедиктова с Бакановым и решили показать результаты своей работы. Поэтому подозрение Медведчуку – это логическая реакция на запрос общества и ожидаемый результат расследования после введения санкций.

Если все будет вяло и невнятно – тогда Медведчук может использовать свои связи в судебной системе, которая, к сожалению, очень коррумпированная

Чем закончится это дело? Медведчук вынесут приговор суда?

Вряд ли это просто давление. Наших правоохранителей не боится никто. Собственно, какиее правоохранители – такие и репрессии. Медведчук сам пришел в прокуратуру. Есть проблема в плане национальной безопасности. Есть военно-политический конфликт с Россией – пусть косвенный, в формате "гибридной войны". И есть человек, который напрямую связан с руководством страны-агрессора, возглавляющий "пятую колонну" в стране. Мое субъективное мнение – именно Медведчук является главным вызовом для национальной безопасности с токи зрения влияния РФ на внутреннюю ситуацию в Украине. Поэтому проблему с Медведчуком давно надо было решать. Как будет проходить суд – это вопрос. Думаю, будет давление двух факторов. С одной стороны – политическая воля президента. Если бы ее не было – никогда бы не появилось подозрение Венедиктовой. С другой стороны – общественное мнение, которое будет толкать это дело дальше. Каким будет результат – это зависит от многих обстоятельств. Если судьи будут видеть решительность действующей власти и давление со стороны общественности – тогда они, как в свое время в случае с Януковичем, вынуждены будут отреагировать и на запрос общества, и на позицию президента. А если все будет вяло и невнятно – тогда Медведчук может использовать свои связи в судебной системе, которая, к сожалению, очень коррумпирована.

Власть стремится получить благосклонность патриотической части общества?

Патриотическая часть общества всегда требовала разобраться с Медведчуком. В том числе и во времена Порошенко, который позиционировал себя большим патриотом, но чего-то не разобрался с ним. Нынешняя же ситуация вызвана тем, что произошло обострение отношений с Россией, и Медведчук начал агрессивную атаку на Зеленского. Тот ответил, а дальше начинает действовать политическая и правовая система. Медведчук первый начал – и был поставлен на место.

У нас бытует мнение, навязанное самим же Медведчуком – нельзя его трогать, потому что Путин так рассердится за своего кума, что разрушит Украину

Как отреагирует Россия?

Представитель Путина Песков сказал, что это внутреннее дело Украины, и Москва не будет вмешиваться. Безусловно, будет определенный негативный эмоциональный осадок. У нас бытует мнение, навязанная самим же Медведчуком – нельзя его трогать, потому что Путин так рассердится за своего кума, что разрушит Украину. Это абсурд – Путин в 2014 году начинал войну против Украины, когда никаких проблем у Медведчука не было. Причины войны были совсем другими. При Порошенко Медведчук процветал еще больше. Концентрация российских войск на нашей границе началась не сразу после введения санкций против медведчуковских каналов, а существенно позже. Думать, что из-за Медведчука Путин начнет полномасштабную войну – это явное преувеличение.

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Не связано ли объявление подозрения Медведчуку с недавним визитом госсекретаря США Энтони Блинкена?

Есть популярная версия, что американцы дали установку привлечь Медведчука к ответственности. Но при этом нет ни одного подтверждения. Были заявления Госдепа по Коломойскому, также в Вашингтоне постоянно вспоминают Фирташа. Вопрос Коломойского поднимался на пресс-конференции Блинкена и Зеленского. Медведчук же не был упомянут ни разу – ни до визита Блинкена, ни во время него. Он не интересует американцев по одной причине – потому что не был причастен к вмешательству в американские выборы. В отличие от Фирташа и Коломойского, имевших связи с Джулиани и пытавшихся помогать Трампу. Медведчук же занимается делами России в Украине, Америка не входит в сферу его интересов.

Мысль о том, что Медведчука нельзя трогать – ложная. Наоборот – его надо трогать

Предоставит ли Америка нам поддержку, если россияне поведут себя агрессивно?

Россия несет нам угрозу и периодически обостряет ситуацию на наших границах с 2014 года и так будет и впредь. Независимо от того, что происходит с Медведчуком. Самые большие обострения происходили тогда, когда у Медведчука не было никаких проблем. США и другие западные страны нам помогают в политическом плане и военной техникой. Воевать вместо нас никто не будет. Поэтому мысль о том, что Медведчука нельзя трогать – ложная. Наоборот – его надо трогать, потому что есть общественный запрос на это. Потому что Медведчук – это ключевая фигура пятой колонны Украины и прямая угроза нашей национальной безопасности.

Политику Виктору Медведчуку вручили подозрение по статьям "государственная измена" и "нарушение обычаев войны". Защита считает, что подозрение вручили не в соответствии с нормами УПК. Вместе с подозрением вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Обвинение требует взять Медведчука под стражу.