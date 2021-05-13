Медведчук пришел на суд с Рабиновичем и Кивой. Левочкина не было

Сегодня Медведчуку изберут меру пресечения. Фото: "Радіо Свобода"

Офис генерального прокурора определил залог для подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в размере чуть более 300 млн грн.

"Прокуратурой подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Верхний предел размера залога, определенный КПК, от 80 до 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц - достаточно низкий.

Прокуратура просит 132 159 размеров прожиточных минимумов или 300 000 930 грн. Исходя из того, что это примерно десятая часть тех, ценностей, которые могли быть разграблены, а оценить ущерб от государственной измены вообще невозможно.

Поэтому, учитывая предмет посягательства, материальное положение подозреваемого и имеющиеся риски - подано ходатайство с таким размером залога", - цитирует Офис генпрокурора "Українська правда"

Медведчуку будут избирать меру пресечения сегодня в 13.00. Это будет делать Печерский районный суд города Киева.

Кум президента РФ Путина прибыл в суд вместе с группой нардепов от ОПЗЖ. В частности с Вадимом Рабиновичем, Ренатом Кузьминым и Ильей Кивой.

Руководителя ОПЗЖ Сергея Левочкина не было.

Также под суд пришел "Национальный корпус". За ситуацией следит Национальная полиция.

В среду Медведчук пришел в Офис генерального прокурора. 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении ему и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.