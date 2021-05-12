"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой

Журналист Богдан Кутепов высмеял народных депутатов от ОПЗЖ Вадима Рабиновича и Илью Киву, которые пришли под Офис генпрокурора защищать подозреваемого в государственной измене их однопартийца Виктора Медведчука.
Видео опубликовал журналист Ян Доброносов.
Кутепов пародировал Рабиновича, который кричал с трибуны Верховной Рады "Вставай страна огромная", начал кричать прокремлевской ОПЗЖ на русском:
"Медведчук - фашистский дъявол"
"Медведчука - на нары"
"Рабинович - неадекват, Кива - наркоман, ОПЗЖ - на нары"
"Вы все погибнете в аду"
"Кива - кандидат наук"
Смотреть с 4.21 мин. Внимание, ненормативная лексика!
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