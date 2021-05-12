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среда, 12 мая 2021 17:52

"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой

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&quot;Медведчук - фашистский дьявол&quot; - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
Оба не рассчитывали на такие возгласы. Скриншот: Ян Доброносов, "Букви"

Журналист Богдан Кутепов высмеял народных депутатов от ОПЗЖ Вадима Рабиновича и Илью Киву, которые пришли под Офис генпрокурора защищать подозреваемого в государственной измене их однопартийца Виктора Медведчука.

Видео опубликовал журналист Ян Доброносов.

Кутепов пародировал Рабиновича, который кричал с трибуны Верховной Рады "Вставай страна огромная", начал кричать прокремлевской ОПЗЖ на русском:

"Медведчук - фашистский дъявол"

"Медведчука - на нары"

"Рабинович - неадекват, Кива - наркоман, ОПЗЖ - на нары"

"Вы все погибнете в аду"

"Кива - кандидат наук"

Смотреть с 4.21 мин. Внимание, ненормативная лексика!

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