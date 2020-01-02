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четверг, 02 января 2020 14:36

"Медовый месяц" Зеленского заканчивается, но сладкое еще продолжается - социолог

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&quot;Медовый месяц&quot; Зеленского заканчивается, но сладкое еще продолжается - социолог
Подбить рейтинг Зеленского может "особый статус" Донбасса, чего хочет Россия.

Украинцы пока продолжают надеятся на президента Владимира Зеленского.

Об этом сказала социолог Ирина Бекешкина в интервью "РБК-Україна"

"Медовый месяц" заканчивается, но сладкое продолжается. Резко пошло вниз доверие к Верховной Раде. Причиной этому многочисленные скандалы, потому что каких-то особо непопулярных решений парламент не принимал. Правительство тоже как-то не очень котируется, а Зеленского почему-то да, поддерживают.

Пока что Зеленский лично не сделал ничего такого, что разделяет общество", - сказала эксперт.

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В то же время вопрос рынка земли сильно не скажется не рейтинге Зеленского, считает социолог.

"Какие-то решения придется принимать, которые делят общество, например, с землей. Здесь есть кому напомнить, что Зеленский не в стороне от этих решений. Будут напоминать, что это именно он продвигает эту идею, и найдут способ донести это до людей, та же Юлия Тимошенко напомнит.

Но не думаю, что от этого будет радикальный эффект, земельный вопрос не столь многих касается лично. Цифры в платежках немного снизят тоже, по крайней мере, они не будут расти. Вот посадки коррупционеров - это, наоборот, людям очень нравится.

Пока никого шумно не посадили. Какие-то движения есть, кого-то увольняют, но по факту никого не посадили.

Но при этом пока у людей еще есть надежда. Понимаете, Зеленский лично людям очень нравится: "Он наш", "они ему мешают", - отметила Бекешкина.

Подбить рейтинги Зеленского может история с "особым статусом" Донбасса, говорит социлог.

"Главные требования, которые выдвигает Россия, не воспринимаются нигде, ни в одном регионе Украины", - говорит Бекешкина.

Уровень удовлетворенности робой президента Владимира Зеленского среди украинцев вырос с 53 до 62%. Такие данные в декабре публиковала социологическая группа "Рейтинг".

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02
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