Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос

Рейтинг Зеленского увеличился. Фото: wikipedia

В течение последних двух недель в Украине увеличилось количество граждан, довольных работой президента Владимира Зеленского.

Так, уровень удовлетворенности вырос с 53 до 62%, а уровень недовольства упал - с 33 до 25%, сообщили результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

40% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, 38% - в неправильном, 22% - затруднились оценить.

Кроме президента, оценили и деятельность председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Ею довольны довольны 36%, недовольны - столько же. Четверть не смогла оценить его работу.

Негативно восприняли только работу парламента: 29% положительно оценили его работу, 51% - отрицательно, 21% - затруднились оценить.

В оценках работы правительства наблюдали подобную тенденцию - деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука довольны относительно больше, чем работой всего Кабмина. 35% выразили удовлетворенность деятельностью премьера, 35% - недовольны, 30% - не смогли оценить. Работой Кабмина довольны 29%, 45% - не удовлетворены, четверть не ответила вообще.

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Винницкая полиция вошла в тройку лидеров по уровню качества предоставления услуг. Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала итоги пятого Всеукраинского муниципального опроса по заказу Международного республиканского института International Republican Institute (IRI). 54% опрошенных винничан довольны работой местной полиции.