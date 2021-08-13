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пятница, 13 августа 2021 22:40

Литва получила колючую проволоку от Украины

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Литва получила колючую проволоку от Украины
Колючую проволоку из Украины передали литовским пограничникам. Фото: Reuters

В Литву прибыла гуманитарная помощь от Украины в виде колючей проволоки.

Ее используют для сдерживания потока нелегальных мигрантов из Беларуси, написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

У Литвы и Украины "один колючую проволоку на двоих", сказал он.

"Во исполнение поручения президента, первая партия украинской помощи прибыла в Литву. Украина и Литва всегда стоять бок о бок, когда речь идет о защите государственной границы. Мы считаем, что сегодня у нас для этого одно колючая проволока на двоих", - написал Кулеба.

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Груз сопровождала группа сотрудников ГСЧС. Его передали представителям службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы.

Решение о передаче Литве гуманитарной помощи, в том числе в виде колючей проволоки, пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он очертил масштаб проблемы: с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе задержали 2839 нелегальных мигрантов, что превышает прошлогодний показатель в 35 раз.

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