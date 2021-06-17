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Литва планирует отгородиться от Беларуси 500-километровым забором

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Литва планирует отгородиться от Беларуси 500-километровым забором
На границе Литвы и Беларуси может появиться 500-километровый забор. Фото: ukrnews

Власти Литвы рассматривают возможность строительства забора на границе с Беларусью.

На такие меры могут пойти из-за увеличения количества нелегальных мигрантов, передает Delfi.

"Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследования возможности установки, стоить забор будет, пожалуй, 15 млн", - отметила министр внутренних дел Агне Билотайте.

В МВД Литвы сообщили, что рассматривают разные варианты - забор может быть и одиночным, и двойным, с колючей проволокой или сигнализацией.

Протяженность литовско-белорусской границы - 678,8 км. Из-за естественного рельефа забор нельзя установить вдоль всей границы. Сейчас забор установлен на 78 км границы с Беларусью. Еще около 92,5 км границы - это разного рода водоемы, поэтому забор могут установить на участке еще 508 км. Один километров ограждения, по предварительной оценке, будет стоить около 30 тыс. евро.

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"Кроме того, вдоль забора надо интегрировать видеокамеры, датчики и т. д. Их установка на 1 км границы обойдется в 130 тыс. евро", - отметили в министерстве.

По данным пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли около 400 мигрантов, в основном это граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020.

Семь лет назад, 16 июня 2014-го, Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству в одностороннем порядке отгородиться забором от России. Проэкт "Стена" представил в сентябре тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

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Дата
17
июня

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