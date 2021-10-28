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четверг, 28 октября 2021 11:40

Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
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Фото: @ProtsyshynOfficial

В социальных сетях появились фотожабы на события этой недели в Украине. Пользователи высмеивают председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, "слугу" Николая Тищенко и экс-нардепа Сергея Лещенко.

Gazeta.ua собрала самые интересные мемы.

Давид Арахамия не узнал цитату украинского философа Григория Сковороды "Мир ловил меня и не поймал". При этом вспомнил американского актера Леонардо ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь".

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Сергей Лещенко написал письмо главе наблюдательного совета Суспільне с просьбой "дать оценку оскорбительным высказываниям" в его адрес со стороны телеведущей Мирославы Барчук. Журналистка назвала его "мерзостью".

Продавцы Бессарабского рынка прокомментировали заявления народного депутата от "Слуги народа" Тищенко о килограмме говядины за 20 грн.

Также пользователи создают мемы о городе Моршин во Львовской области, который принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации, и теперь ни один больной коронавирусом там не нуждается в госпитализации.

В сети высмеяли фракцию "Слуга народа" после того как монобольшинство анонсировало "партийный Оскар" в Трускавце.

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