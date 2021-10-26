Эксперимент удался: в Украине в единственном вакцинированном городе нет госпитализированных

По состоянию на 26 октября в Моршине вакцинированы первой дозой 75% горожан, а двумя – 74%. Фото: pixabay.com

В Моршине Львовской области, который принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

Об этом сообщил мэр города Руслан Ильницкий.

По состоянию на 26 октября в городе 22 человека имеют Covid-19. Это не новые случаи за сутки, а суммарное количество больных в Моршине.

"Из них восемь вакцинированных. Ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного, то с появлением Delta-штамма есть такая ​​тенденция. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - рассказал Ильницкий "Укринформу".

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Чиновник добавил, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько большие. Надеялись, что люди вообще не будут болеть. Однако во время мартовской волны коронавируса в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было много. Бывали и летальные случаи.

"Эксперимент удался с разных точек зрения. Если говорить об экономическом факторе, потому что это также была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие. Санатории работают на полную мощность. Все работники санаториев вакцинированы на 90-100 процентов. Поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически-пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50 процентов, а теперь 86-87", - отметил Ильницкий.

В апреле этого года в курортном Моршине запустили пилотный проект Минздрава по массовому вакцинированию горожан от коронавиурса для выработки коллективного иммунитета. За короткие сроки в городе удалось привить 70% взрослого населения.