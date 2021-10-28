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Лещенко пожаловался на телеведущую Барчук, назвавшую его "мерзостью"

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Лещенко пожаловался на телеведущую Барчук, назвавшую его &quot;мерзостью&quot;
Если журналистов атакуют анонимные телеграммы каналы и "независимые" блоггеры, близкие к ОП - это маркер, пишет Мирослава Барчук. Фото: @suspilne.media

Бывший народный депутат Сергей Лещенко написал письмо председателю наблюдательного совета "Суспільне" Светлане Остапе, чтобы та "дала оценку оскорбительным высказываниям" в его адрес со стороны телеведущей и журналистки Мирославы Барчук.

Об этом Лещенко написал в Facebook и выложил текст обращения.

По словам экс-нардепа, 23 октября Мирослава Барчук в эфире телеканала "Еспресо" назвала его "мерзавцем" и "информационным киллером".

"Прошу принять меры дисциплинарного взыскания к телеведущей", - написал в письме Лещенко.

Также он заявил, что аналогичное обращение направил в Комиссию журналистской этики.

Сергей Лещенко был народным депутатом по списку "Блока Петра Порошенко". В 2019 году работал в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского. В декабре 2019-го стал членом наблюдательного совета Укрзализныци.

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Между тем Мирослава Барчук сообщает, как Офис президента решает присылать или не присылать нардепов от "Слуги народа" на эфиры.

Журналистка опубликовала скрин переписки редактора ток-шоу "Обратный отсчет" с пресс-службой "Слуги народа", ее перенаправляют к "человеку из Офиса".

"Теневые люди в коридорах ОП или АП всегда были и являются знаком непрозрачности и недобрых намерений власти.

Если с редакциями и телеканалами контактируют люди без определенной должности в Офисе президента, а журналистов атакуют анонимные телеграмм-каналы и "независимые" блогеры, близкие к ОП - это маркер.

Знак того, что публично власть будет заявлять одно, а непублично - выставлять условия и ультиматумы (что сложно доказать, потому что люди без официальных должностей). И, наконец, дискредитировать независимые медиа, в нашем случае Суспільний мовник", - пишет журналистка.

19 октября Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента. Ток-шоу "Зворотний відлік" выходит по понедельникам вечером.

В ответ президент Зеленский заявил о "хайпе".

Суспільне - это крупнейшая независимая медиакомпаниея в Украине. 100% акций АО "Національна суспільна телерадіокомпанія України" принадлежат государству. Однако государственные органы не руководят Суспільним и не определяют редакционную политику. В этом заключается ключевое отличие государственного от общественного медиа.

Суспільне принадлежит украинскому обществу и финансируется из налогов граждан, сообщает компания.

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Дата
28
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