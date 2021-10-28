Лещенко пожаловался на телеведущую Барчук, назвавшую его "мерзостью"

Если журналистов атакуют анонимные телеграммы каналы и "независимые" блоггеры, близкие к ОП - это маркер, пишет Мирослава Барчук. Фото: @suspilne.media

Бывший народный депутат Сергей Лещенко написал письмо председателю наблюдательного совета "Суспільне" Светлане Остапе, чтобы та "дала оценку оскорбительным высказываниям" в его адрес со стороны телеведущей и журналистки Мирославы Барчук.

Об этом Лещенко написал в Facebook и выложил текст обращения.

По словам экс-нардепа, 23 октября Мирослава Барчук в эфире телеканала "Еспресо" назвала его "мерзавцем" и "информационным киллером".

"Прошу принять меры дисциплинарного взыскания к телеведущей", - написал в письме Лещенко.

Также он заявил, что аналогичное обращение направил в Комиссию журналистской этики.

Сергей Лещенко был народным депутатом по списку "Блока Петра Порошенко". В 2019 году работал в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского. В декабре 2019-го стал членом наблюдательного совета Укрзализныци.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ждем его с момента дебатов" - Мирослава Барчук пригласила Зеленского на эфир

Между тем Мирослава Барчук сообщает, как Офис президента решает присылать или не присылать нардепов от "Слуги народа" на эфиры.

Журналистка опубликовала скрин переписки редактора ток-шоу "Обратный отсчет" с пресс-службой "Слуги народа", ее перенаправляют к "человеку из Офиса".

"Теневые люди в коридорах ОП или АП всегда были и являются знаком непрозрачности и недобрых намерений власти.

Если с редакциями и телеканалами контактируют люди без определенной должности в Офисе президента, а журналистов атакуют анонимные телеграмм-каналы и "независимые" блогеры, близкие к ОП - это маркер.

Знак того, что публично власть будет заявлять одно, а непублично - выставлять условия и ультиматумы (что сложно доказать, потому что люди без официальных должностей). И, наконец, дискредитировать независимые медиа, в нашем случае Суспільний мовник", - пишет журналистка.

19 октября Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента. Ток-шоу "Зворотний відлік" выходит по понедельникам вечером. В ответ президент Зеленский заявил о "хайпе". Суспільне - это крупнейшая независимая медиакомпаниея в Украине. 100% акций АО "Національна суспільна телерадіокомпанія України" принадлежат государству. Однако государственные органы не руководят Суспільним и не определяют редакционную политику. В этом заключается ключевое отличие государственного от общественного медиа. Суспільне принадлежит украинскому обществу и финансируется из налогов граждан, сообщает компания.