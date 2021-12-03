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пятница, 03 декабря 2021 12:09

Кулеба назвал условие общей мобилизации в Украине

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Кулеба назвал условие общей мобилизации в Украине
Дмитрий Кулеба: Кремль готов заплатить самую высокую цену за свои геополитические амбиции. Фото: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае полномасштабного вторжения России Украина объявит общую мобилизацию.

Об этом он сказал в интервью латышскому новостному порталу Sargs.lv.

В частности, Министр напомнил, что аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2014 году.

"Это будет очередная попытка вторжения России в Украину. Россия впервые попыталась это сделать в 2014 году. Мы видим, что сейчас грозит новая волна возможных вторжений. Это безусловно одна из карт, которую держит в руках авторитарный президент России Владимир Путин. Он может этим воспользоваться или нет. Наша задача — следить, чтобы ее не бросили на стол. На этом сейчас фокус усилий Украины и ее союзников", - сказал Кулеба.

По его словам, в Кремле понимают, что Украина стала гораздо сильнее с тех пор. Следовательно, уделяет планированию будущей атаки гораздо больше внимания, чем в 2014 году. В то же время сейчас страна-агрессор уже не сможет сказать, что не является стороной конфликта и России придется взять на себя ответственность.

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"Кроме того, нападение на Украину может оказаться угрозой для самой России. В течение многих лет она тратила миллионы, пытаясь бомбить свой народ, дегуманизируя и унижая Украину через пропагандистские СМИ. Тем не менее, Кремль до сих пор не до конца понимает, как отреагирует российское общество, если из Украины начнет течь бесконечный поток гробов российских солдат", - говорит министр.

Кроме этого, по мнению Кулебы, эскалацией Кремль продемонстрирует остальному миру, что готов заплатить самую высокую цену за свои геополитические амбиции. Дмитрий Кулеба также заверил, что граждане Украины способны к объединению, когда речь идет о защите своей свободы, поэтому не заставят ждать.

Он также подчеркнул, что Украина нуждается в какой-либо поддержке от Запада

"Сейчас у нас самые большие проблемы с противоракетной обороной и противовоздушной обороной", - сообщил Дмитрий Кулеба.

Если рассматривать все действия России в комплексе и собрать все элементы вместе, то ситуация кажется мрачной, а решение о нападении на Украину лежит на столе российского руководства. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Дата
03
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