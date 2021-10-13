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среда, 13 октября 2021 19:12

"Кто спонсор вашей шикарной жизни?" - журналист Скрыпин о "слугах народа" и остальных нардепах

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&quot;Кто спонсор вашей шикарной жизни?&quot; - журналист Скрыпин о &quot;слугах народа&quot; и остальных нардепах
Тех, кто не шикует среди депутатов - мало, отметил Скрыпин.

Народные депутаты превратились в отдельную касту.

Об этом сказал журналист Роман Скрыпин в эфире Skrypin.ua

"Люди видят шикарную жизнь депутатов, видят их кастовость, их отношение - мы отдельная каста и нам разрешено, что вам, простым смертным, нет.

Арахамия или кто-то другой может обижаться, что им Разумков не позволял парковаться во дворе Верховной Рады. Мол, ОПЗЖешникам позволяет, а нам - нет. В принципе, такого нет в цивилизованной Европе. Вы не увидите запаркованный со всех сторон автомобилями депутатов Бундестаг. Там, во-первых, есть подземный паркинг, во-вторых - общественный транспорт", - сказал журналист.

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Украинские нардепы живут не по средствам, отметил Скрыпин.

"Начиная от депутата Клочко, который ходит в вышиванке. Но это ему совсем не препятствует жить не по средствам. Как и всем остальным. "Мама любит скорость", хочу напомнить известные слова Дубинского.

Вы можете любую фракцию наугад ткнуть пальцем и у вас появится вопрос: "А как же вы так живете? Кто спонсор вашего шикарной жизни?".

Тех, кто не шикует, я таких депутатов знаю мало - к таким относится Джемилев, Яна Зинкевич, Соломия Бобровская", - сказал журналист.

В сентябре этого года журналисты Bihus.info сообщили, что 70-летняя мать нардепа Клочко в течение двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто. Стоимость имущества оценили в 14,5 млн грн.

Нардеп заявил, что матери помогает "обеспеченная" сестра. Однако журналисты выяснили, что женщина не имеет никакого бизнеса и состояния для приобретения данной недвижимости и имущества.

14 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и олигарх Игорь Коломойский встретились в вип-ложе НСК "Олимпийский" на матче "Динамо" - "Бенфика".

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