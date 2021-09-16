Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией

Фото: Дмитро Ларін

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был вместе с олигархом Игорем Коломойским в вип-ложе НСК "Олімпійський" на матче "Динамо" - "Бенфика". Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в Facebook

Матч состоялся 14 сентября.

"По каким-то неизвестным причинам именно на этот матч съехались разные влиятельные люди объединены различными важными темами для разговоров.

В вип-ложе был, например, Игорь Коломойский (на фото он общается с руководителем фракции президента в парламенте Давидом Арахамией) и бизнес-партнер Евгений Геллер, был руководитель Нафтогаза Юрий Витренко, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, министр Кабинета министров Немчинов, председатель бюджетного комитета ВР Аристов, Борис Баум, конечно Николай Тищенко, вице-премьер Уруский, владелец сети АТБ Геннадий Буткевич, депутат Иванук, футбольные завсегдатаи братья Суркисы, депутат Сергей Левочкин и многие другие", - пишет журналист.

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Также на фото - второй президент Леонид Кучма с женой Людмилой, телеведущий Дмитрий Гордон, министр здравоохранения Виктор Ляшко, который без маски.

"В следующий раз тоже пойду в вип-ложу. Не послушаю - так хоть увижу. Так как не очень понятно где новые лица, а где старые. Кстати, как туда попасть если ты не "слуга народа"? Депутату от ОПЗЖ Григорию Суркису надо звонить?", - спрашивает Михаил Ткач.

В прошлом году, несмотря на карантинные ограничения на посещение болельщиками футбольных матчей в Киеве народные депутаты от "Слуги народа" ходили на стадион в вип-ложу.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и семье запретили въезд в страну. Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка. Делом занимается ФБР. Стоимость недвижимости министерство юстиции США оценивает более чем в $60 млн. Подали иски для конфискации. Коломойский живет в Днепре и не может выехать за пределы Украины, заявляв мэр города Борис Филатов.