Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска

По словам Кравчука, можно взять совсем нейтральное государство. Фото: nrcu.gov.ua

Первый президент Украины, глава отечественной делегации в Тристоронней контактной группе на переговорах по Донбассе Леонид Кравчук допускает изменение места встреч ТКГ-за ситуации в Беларуси.

Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то будем искать другое место, сказал Кравчук в интервью Украинскому радио.

"Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та сама Швеция. Можем их попросить. Это возможно ", - сказал он.

Кравчук напомнил, что Беларусь участия в трехстороннем контактной группе не принимает.

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Также он выразил надежду, что ситуация в Беларуси наладится. Украина, по его словам, не должна вмешиваться в эти дела.

"Если потребуется помощь, то она будет через обращение, и Украина должна ее предоставить. Пока, такого обращения нет. Украина должна принять любого президента, любой совет, которые созданны в другом государстве. Украина участия в этом не принимала и уважает любой выбор, уважает народ", - сказал первый президент Украины.

Кроме этого, Леонид Кравчук выразил мнение, что на Донбассе можно предпринять шаги по более широкому применению русского языка, что не будет нарушением украинского закона. Но о втором государственном языке речь не идет.

Напомним, ранее Кравчук не исключал присоединения США а также стран Европы к переговорам по урегулированию на Донбассе.