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четверг, 06 августа 2020 15:36

Фокин и Кравчук будут работать вместе на переговорах - Зеленский

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Фокин и Кравчук будут работать вместе на переговорах - Зеленский
Витольд Фокин будет работать в составе ТКГ. Фото: канал "Украина 24"

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин будет работать в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Об этом Зеленский сказал во время визита в Часов Яр Донецкой области, сообщают "Новости Донбасса".

"Мы пригласили Леонида Макаровича. С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Алексей Резников, и господин Демченко, который здесь находится. То есть у нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас только рост количества переговоров и встреч" , - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что главой украинской делегации в ТКГ был избран первый президент Украины Леонид Кравчук, поскольку "у него есть авторитет во всей Украине, а также на временно оккупированных территориях".

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Президент отметил, что экс-глава делегации в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма действительно проделал большую работу.

"Он действительно устал. Здесь нет других причин. Мы ему еще раз благодарны", - сказал он.

Ранее сообщалось, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин примет участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Фокину предложил сотрудничество руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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06
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