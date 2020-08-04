Первый премьер Украины Фокин примет участие в работе ТКГ

Фокин согласился на предложение Ермака. Фото: Anatoliy Pashko

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин примет участие в работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека - и соцсети переполнены постами о нашем с Леонидом Кравчуком назначении в состав группы. Некоторые люди обидно высказываются, смеются относительно нашего возраста. Но я твердо решил согласиться, считаю за честь у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина - это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", - заявил Фокин изданию "Гордон".

Фокину предложил сотрудничество руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Он пригласил нас вместе с Кравчуком неделю назад. Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ - это не ристалище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес. И после встречи с глазу на глаз с Кравчуком я скажу, как отношусь к этому приглашению. Такая встреча состоялась. И сегодня я сообщу о своем решении", - сказал Витольд Фокин.

Разговор с Кравчуком его удовлетворил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надо определиться, будет ли Украина выполнять Минские соглашения - Кравчук

"Прежде всего Кравчук, как и я, убежден, что без компромиссов не бывает договоренностей. Что режим тишины в зоне разграничения - это шаг к миру, но не сам мир. Есть люди, считающие, что это шаг к капитуляции. Но они не понимают, о чем говорят. Капитуляция - это совсем другое, это когда одна из сторон признает, что потерпела поражение, складывает оружие и соглашается на кабальные условия победителя. Ничего такого нет в случае с Украиной. Ничего такого не стоит за решением о прекращении огня. Наоборот это шаг к победе", - подчеркнул Фокин.

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. 28 июля стало известно, что глава украинской делегации в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма ушел с поста. После назначения Кравчук заявил, что никогда не подпишет ни одного документа, могущего повредить государству.