Украина сегодня доминирует в Минском формате - Ермак

Режим тишины в Донбассе на сегодня для Украины наиболее важным. Фото: Reuters

Сегодня Украина занимает активную позицию в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, а в случае их неудачи весь мир увидит, кто в этом виноват.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"На сегодня Украина доминирует в Минском формате, в нормандской формате, и на сегодня действительно мы создали конструкцию, которая дает всему миру увидеть, что Украина делает все необходимое, и, безусловно, это приведет к результату, а если нет - все увидят, кто не хочет мира ", - отметил он во время поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Донецкой области в четверг.

По его словам, для Украины очень важным продолжение диалога, и встреча в нормандской формате должен стать встречей, на которой уже будет достигнуто действительно конкретной договоренности о следующих шагах.

Ермак отметил, что сейчас продолжается 11-е сутки с начала режима тишины в Донбассе, который на сегодня является для Украины наиболее важным, а президент Зеленский снова поехал на восток страны, чтобы услышать военных и их отношение к перемирию, а также мнение местных жителей.

"Сегодня у нас сформирована очень мощная команда, которая работает в Трехсторонний контактной группе. Мы очень благодарны и уважаем Кучму, который очень много сделал, его сменили не менее легендарная личность - Леонид Макарович Кравчук", - подчеркнул Ермак.

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Он надеется, что с приходом Кравчука как главы делегации Украины в Трехсторонний контрактной группе переговоры пройдут еще энергичнее.

"Мы действительно создали очень профессиональную и заинтересованную в конечном результат команду", - отметил он.

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.