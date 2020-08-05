Фокин вместо Сивохо: объяснили, чем будет заниматься в ТКГ первый премьер-министр

Фокин будет заниматься коммуникацией в ТКГ. Фото: Лига

Витольд Фокин в Тристоронней контактной группе будет координатором коммуникаций всех сторон.

"Что касается Витольда Павловича - он известный человек на Донбассе, и поэтому, насколько я могу вам сказать, насколько я знаю, ему и предлагается должность такая - координатор разговоров или коммуникаций всех сторон", - на телеканале "112 Украина" сообщил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Скажем, часть людей из Донбасса уехала в Украину. Это 1 млн и 600 тыс. человек живут здесь. Часть из них, два человека, я знаю уже их, познакомился, есть в числе делегации Украины в контактной группе. Есть люди, которые живут за пределами подконтрольной Украине территории. Но там тоже не все боевики, там есть гражданское общество, есть люди, которые по-другому думают, по-другому видят ситуацию. Их надо находить, общаться, договариваться", - добавил Кравчук.

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Напомним, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин согласился работать в ТКГ.