"Ковидную тысячу" можно будет потратить на лекарства - но не всем

Зеленский рассказал о "ководной тысяче". Фото: Reuters

Вакцинированные от коронавируса граждане смогут потратить 1 тыс. грн на лекарства. Это касается украинцев от 60 лет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter

"Программа "єПідтримка" будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться как можно больше украинцев.

Граждане от 60 лет смогут с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против Covid-19. Чиновникам дали необходимые поручения", - написал Зеленский.

С сегодняшнего дня, 13 декабря, и до 29 декабря будут принимать заявки на выплату за вакцинацию.

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15 ноября Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. 1000 грн невозможно будет получить наличными. Деньги за вакцинацию можно будет потратить на книги. На программу направят 8 млрд грн.