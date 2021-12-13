С сегодняшнего дня принимают заявки на "Вовину тысячу": что нужно сделать

С 13 по 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. Фото: t.me/mintsyfra

С сегодняшнего дня, 13 декабря, и до 29 декабря будут принимать заявки на выплату 1 тыс. грн за вакцинацию.

Согласно инструкциям, обнародованным Министерством цифровой трансформации, необходимо сделать следующие шаги:

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1. Оформить специальную карту єПідтримка в приложении банка или офлайн-отделении (бесплатно).

2. Загрузить приложение "Дія" и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, єПідтримка доступна, начиная с версии "Дії" 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android)

3. Убедитесь, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат (или оформить его).

4. Зайти в раздел Услуги.

5. Найти услугу єПідтримка.

6. Выбрать для выплаты карту єПідтримка (оформленную заранее).

7. Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны зачислить в течение 10 дней).

1 тыс. грн сможет получить каждый совершеннолетний украинец, прошедший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший "зеленый" Covid-сертификат в приложении "Дія". За эти деньги украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Программа будет реализовываться в несколько этапов.