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четверг, 27 января 2022 23:13

Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев

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Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
Сухачев катается на самом дорогом авто в ДБР при его руководстве. Фотоколлаж: "Радіо Свобода"

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, назначенный президентом Владимиром Зеленским в конце прошлого года, ездит на Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 1 млн 800 тыс. грн. Авто купили за деньги государственного бюджета, то есть украинских налогоплательщиков.

Об этом рассказали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Автомобилем Сухачев пользуется уже длительное время. Номера отсутствуют в базе Национальной полиции. Выглядят, как номера-прикрытия.

Тендер на приобретение объявили в следующем месяце после того, как Сухачев стал исполняющим обязанности директора ДБР – в октябре 2020 года. Обошлось правоохранительному органу в 1,8 млн.

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Цель закупки – "оплата за автомобили специализированные оперативные". Toyota Land Cruiser оборудован сиреной, громкоговорителем и спецсигналами – маячками.

Это самый дорогой автомобиль, приобретенный для Бюро во времена, когда Сухачев был и.о. Цена Land Cruiser в полтора раза превышала разрешенную правительством максимальную стоимость автомобиля для, например, министра или генерального прокурора.

"Это автомобиль специального назначения", – заявил директор ДБР.

На вопрос "Почему вы использовали автомобиль, предназначенный для оперативных целей?" заявил:

"Потому что я работаю в ДБР. Это специальный автомобиль, который используется, в том числе мной и другими работниками".

"Машину покупают вроде бы для нужд, и потому предъявляют высокие технические требования к автомобилю. Но если это происходит просто для того, чтобы замаскировать закупку дорогого авто для руководства – это неправильно", – говорит эксперт Центра политико-правовых реформ Владимир Петраковский.

Во время конкурса по избранию директора ДБР решающий голос за победу Сухачева отдала член комиссии Оксана Кучинская, которая была соавторкой книги с ним и заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым.

Объявляли победителя в ночь – за сутки до Нового года. Заседание проходило этажом ниже кабинета президента.

Алексей Сухачев имеет прозвище "Леша Зилли" из-за любви к одежде французского бренда Zilli, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан. По словам Богдана, Сухачев пытается выслужиться перед президентом, который "лично дает команду "кого" посадить".

В 2019 году во время избирательной кампании по стране была развешанная политическая реклама "Зе!президент - слуга народа", "Конец эпохи лжи", "Конец эпохи алчности", "Конец эпохи бедности".

Алексея Сухачева назначили директором ДБР на пять лет. Указ президент Зеленский подписал 31 декабря.

До этого почти два года ведомством руководили люди со статусом "исполняющий обязанности": Ирина Венедиктова, которая сейчас работает генпрокурором, затем ее заместители - Александр Бабиков и Александр Соколов.

Зеленский "избрал" Сухачева руководителем ДБР до результатов конкурса, сообщал в ноябре председатель организации StateWatch Александр Леменов.

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