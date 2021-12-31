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пятница, 31 декабря 2021 23:27

Президент назначил директора Государственного бюро расследований

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Президент назначил директора Государственного бюро расследований
Алексей Сухачев возглавил Государственное бюро расследований. Фото: ДБР/Facebook

Директором Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.

Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал 31 декабря.

Директор ГБР назначается на пять лет.

До этого почти два года ГБР руководили люди со статусом "исполняющий обязанности": Ирина Венедиктова, которая сейчас работает генпрокуроркой, затем ее заместители – Александр Бабиков и Александр Соколов.

Сухачева называли фаворитом конкурса на должность директора ГБР.

Он был среди прокуроров, которые не прошли проверку на профессионализм и доброчестность - её в 2019 году устроил тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка. Сухачев завалил тест на знание законодательства, из-за чего его уволили.

Сухачев стал исполняющим обязанности директора ДБР в сентябре 2020 года, а до этого недолго занимал должность заместителя директора бюро.

Он окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове и имеет степень доктора юридических наук.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного к заместителю Главного управления Центрального управления СБУ. В 2017-2019 гг. работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры Украины, в 2019-2020 проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

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Дата
31
декабря

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