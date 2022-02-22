Комиссия НАТО-Украина проведет экстренное заседание в связи с угрозой вторжения РФ

В НАТО было предупреждено об опасности наступления России. Фото: НАТО

22 февраля в Брюсселе пройдет внеочередное экстренное заседание комиссии НАТО-Украина.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг проведет брифинг по результатам встречи в 18.00 по киевскому времени.

Комиссия координирует действия между Североатлантическим союзом и Киевом.

В НАТО ожидают, что полное наступление на Киев начнется в течение нескольких дней, передает Financial Times.

Встречу решили созвать после решения России признать так называемые ЛДНР и перебросить туда войска.

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Украина не подпадает под действие Пакта о взаимной безопасности НАТО. Но десятки членов Альянса предложили военную помощь.

Президент США Джо Байден уверен, что его российский коллега Владимир Путин уже принял решение о нападении на Украину. Он считает, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие дни. Когда у него переспросили, почему так уверен – тот ответил, что у США "невероятная разведка". Однако добавил, что "до начала нападения еще есть шансы на дипломатию". После этого начали подготовку к встрече с Путиным.