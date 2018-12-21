Коломойский: Ющенко был образцовым президентом

Виктор Ющенко держал себя в рамках и не выходил за них, говорит бизнесмен Игорь Коломойский. Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

Третий президент Виктор Ющенко был образцовым главой государства. Об этом сказал бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Дмитрию Гордону.

Коломойский рассказал, что уважает Леонида Кравчука как основателя современного украинского государства, а Леонид Кучма перевел государство с "социалистически-плановой экономики на рыночную".

"Можно дискутировать, хорошо это или плохо, но я считаю, что это был выход в свободный мир. Он модернизировал страну и дал ей возможность стать нормальной, цивилизованной. Кучма, особенно первого срока, это был расцвет страны", - сказал олигарх.

"Ющенко - образец хорошего президента для Украины. Президент должен быть ограниченным в своих действиях, и он себя ограничивал, следовал Конституции, закону и показывал, что в парламентско-президентской республике может быть достойным президентом, и никого не вызвать "на ковер", не устраивать "разгонов" на совещаниях и так далее. Он держал себя в рамках и не вышел за них. Это достойное поведение со знаком "плюс", - заявил Коломойский.

На вопрос, пожал бы Виктору Януковичу руку при встрече, если бы встретил в ближайшие 5-10 лет, бизнесмен ответил "лучше бы нам не встречаться".

О Петре Порошенко Коломойский высказался отрицательно: "Самая большая его проблема, он стал президентом и не перестал быть олигархом. Это проблема для страны. Сейчас он действует по принципу вынужденных решений. Я его считаю аморальным типом, что на такой должности он совершает такие действия, которые не отвечают статусу и должности".

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