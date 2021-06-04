Коломойский не против включения себя в списки олигархов, Ахметов заявил, что он инвестор: продолжается борьба с олигархами

Олигархи Украины активно разрабатываются. Фото: Hubs

Игорь Коломойский прокомментировал возможность попадания своей фамилии в официальный реестр олигархов.

"Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и наши на него звезду "Олигарх", - отметил он в интервью Радио Свобода.

"Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекту, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее "готов" не распространяется на следующие редакции. Я не, как юный пионер, я не всегда готов", - подчеркнул он.

На вопрос о том, не хотел бы он воспользоваться возможностью избавиться своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в этот реестр, Коломойский отметил, что "ничего продавать под дулом пистолета не собирается.

На уточнение, будет он готов отчитываться в таком случае о своих доходах, как это предусмотрено в нынешней редакции законопроекту, Коломойский ответил, что да.

"Будем делать все по закону. Вот как только закон примут, так и будем выполнять. А че? Ну, есть вот куча других законов и мы как-то по закону стараемся жить. То что написано, то и делаем. То есть выходить за правовое поле мы не планируем ", - подытожил олигарх.

Зато Ринат Ахметов заявил, что был бы удивлен, если бы его признали олигархом

"Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали", - заявила пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

По медиаактивам, наличие которых может стать причиной того, что Ахметова запишут в олигархи - Терехова отметила, что все СМИ Ахметова "приобретены законным путем и работают прозрачно".

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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В нем говорится о том, кого можно так называть и каких правил должен придерживаться. Он будет иметь силу за пол года после его принятия. Будет действительным 10 лет.