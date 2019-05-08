Коломойский назвал претендентов на высшие государственные должности

Автор: strana.ua Предприниматель отметил, что не знает, захочет ли Аваков быть премьер-министром, если ему предложат это, но считает его подходящей кандидатурой

Предприниматель поместил в список претендентов на самые высокие должности главу МВД, руководителя СНБО и топ-менеджмент "Нафтогаза".

Отдельного внимания и уважения заслужил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Я считаю, должен остаться. Он какой-то стабилизирующий фактор. В стране что ни происходило - он как фундамент какой-то. Вот такое у меня впечатление ", - пояснил Коломойский.

Предприниматель отметил, что не знает, захочет ли Аваков быть премьер-министром, если ему предложат это, но считает его подходящей кандидатурой.

Также бизнесмен вспомнил Александра Турчинова и отметил его государственную работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойский объяснил затягивание с возвращением в Украину

Кроме них, Коломойский сказал про Коболева, Витренко и других представителей топ-менеджмента "Нафтогаза" и назвал их "хорошим резервом" для высших государственных должностей.

"Они уже себя переросли, они могут идти вверх", - заявил он.

Сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник полгода обижался на бизнесмена Игоря Коломойского через материал, который транслировал телеканал "1 + 1".