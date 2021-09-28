Кличко рассказал об отношениях с Зеленским

Кличко сказал, что ссоры - это не мудро. Фотоколлаж: pravda.com.ua

Президент Владимир Зеленский сейчас не выходит на контакт с мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом мэр рассказал в эфире телеканала "Прямий" во вторник вечером.

"В октябре прошлого года состоялось местные выборы. Полгода до выборов контактов вообще не было. Обвинения Дубинского (нардеп, бывший член фракции "Слуга народа". - Gazeta.ua) было в присутствии высшего руководства, что "мы сейчас там докажем, мы сейчас закошмарим уголовными делам" и так далее.

После выборов, когда представитель правящей партии не получил поддержки киевлян, была встреча (с президентом. - Gazeta.ua), но после этой встречи снова пауза и снова усиления действий, для того, чтобы испортить репутацию", - рассказал Кличко.

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Мэр Киева сказал, что он "неоднократно стучался" к президенту.

"Также многие вопросы, касающиеся Ассоциации городов Украины, которую я возглавляю. По этим вопросам я обращаюсь, чтобы их решить. К сожалению, контактов нет", - сказал Кличко.

Он заявил, что "ссоры - это не мудро".

В мае в доме, где живет Кличко, следователи СБУ проводили обыски в одной из квартир. Кличко заявил, что сначала СБУ приходила к его квартире. Ранее прокуратура совместно с СБУ провела обыски в участников преступной группы, которые совместно с чиновниками КГГА организовали вымогательство из субъектов хозяйствования. Также обыскивали Киевавтодор. В августе мэра Киева приглашали на заседание СНБО.