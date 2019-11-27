Кличко пришел на суд к Садовому

 
Ексклюзивы
1/5
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1116
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 765
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 972
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 10899
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1620
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1008
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 936
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6291
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2754
Фото
Все фото
3
4
3
5
20
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Видео
Все видео
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6291
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2754
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2295
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1296
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1215
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 927
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 12:54

Кличко пришел на суд к Садовому

  Комментировать

В Высшем антикоррупционном суде происходит слушание дела о злоупотреблении властью мэром Львова Андреем Садовым.

Садовый пришел на заседание с адвокатами.

Автор: "24 канал"
  Кличко на суде стоял.
Кличко на суде стоял.

Также в зал суда пришел мэр Киева Виталий Кличко.

"Пришел на суд к Андрею Садовому. С ходатайством в суд о заключении мэра Львова на поруки", - написал он в Twitter.

Тем временем под судом проходит пикет против Садового.

Несколько десятков молодых людей держат плакат "Садовый = коррупция". Выкрикивают: "Садового за решетку", "Ганьба".

Суд проходит в открытом режиме. На заседание допустили СМИ.

 

Садового подозревают в злоупотреблении властью. Более 23,49 га в селе Рясное-Русское возле Львова чиновники горсовета по дешевке продали без аукциона как земли промышленности. В правоохранительныеиорганы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении. Им и государству нанесен ущерб на более 93,5 млн грн, говорят в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Прокуроры будут ходотайствовать о залоге для Садового в 50 млн грн. Суд будет выбирать меру пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Садовый не устраивает Банковую - эксперт

Ранее председатель партии "Самопомощь", бывшая вице-спикер Оксана Сыроид заявляла, что готова взять Андрея Садового на поруки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кличко пришел на суд к Садовому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Застрелили владыку украинской церкви

"Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует" - украинцев выселили из кубанского села

Избрали президента академии наук

"Шахтер" одержал последнюю еврокубковую победу на "Донбасс Арене"

Оккупанты расстреляли 80 украинцев

Экстремисты выгнали короля из страны

Самое читаемое
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 29124
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 11106
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 8784
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
3
 2 Просмотров: 8577
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото
Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото 1 Просмотров: 8343
Политика
ГБР получило доступ к данным об отпусках и командировках Порошенко
ГБР получило доступ к данным об отпусках и командировках Порошенко Просмотров: 72
"Донбассэнерго" призывает ограничить открытый Герусом импорт электроэнергии из России и Беларуси
"Донбассэнерго" призывает ограничить открытый Герусом импорт электроэнергии из России и Беларуси Просмотров: 36
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
 Просмотров: 297
"Скалецкая или медреформа": за отставку министра вышли под Кабмин
"Скалецкая или медреформа": за отставку министра вышли под Кабмин 2 Просмотров: 351
"Турборежим оказался мифом" - оценки трехмесячной работы парламента
"Турборежим оказался мифом" - оценки трехмесячной работы парламента Просмотров: 648
Больше всего комментируют
5
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
4
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
3
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
2
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
2
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
Голосов: 13838
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua