Кличко пришел на суд к Садовому

В Высшем антикоррупционном суде происходит слушание дела о злоупотреблении властью мэром Львова Андреем Садовым.

Садовый пришел на заседание с адвокатами.

Автор: "24 канал" Кличко на суде стоял.

Также в зал суда пришел мэр Киева Виталий Кличко.

"Пришел на суд к Андрею Садовому. С ходатайством в суд о заключении мэра Львова на поруки", - написал он в Twitter.

Тем временем под судом проходит пикет против Садового.

Несколько десятков молодых людей держат плакат "Садовый = коррупция". Выкрикивают: "Садового за решетку", "Ганьба".

Суд проходит в открытом режиме. На заседание допустили СМИ.

Садового подозревают в злоупотреблении властью. Более 23,49 га в селе Рясное-Русское возле Львова чиновники горсовета по дешевке продали без аукциона как земли промышленности. В правоохранительныеиорганы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении. Им и государству нанесен ущерб на более 93,5 млн грн, говорят в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Прокуроры будут ходотайствовать о залоге для Садового в 50 млн грн. Суд будет выбирать меру пресечения.

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Ранее председатель партии "Самопомощь", бывшая вице-спикер Оксана Сыроид заявляла, что готова взять Андрея Садового на поруки.