Сыроид готова взять Садового на поруки

Председатель политической партии "Объединение "Самопомощь" Оксана Сыроид готова взять мэра Львова Андрея Садового на поруки.
"Дело является необоснованным. В лучшем случае это производство может оказаться провокацией. А в худшем - политическим преследованием. Не с того города начали коррупцию искать", - написала она в Facebook.
27 ноября в 12.15 Высший антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения Садовому.
Сыроид отметила, что подготовила письменное обязательство о взятиии мэра Львова на личное поручительство.
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21 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили ему подозрение.
Подозрение прислали по электронной почте.
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