Сыроид готова взять Садового на поруки

Мера пресечения Садовом будут избирать 27 ноября. Фото: Politeka

Председатель политической партии "Объединение "Самопомощь" Оксана Сыроид готова взять мэра Львова Андрея Садового на поруки.

"Дело является необоснованным. В лучшем случае это производство может оказаться провокацией. А в худшем - политическим преследованием. Не с того города начали коррупцию искать", - написала она в Facebook.

27 ноября в 12.15 Высший антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения Садовому.

Сыроид отметила, что подготовила письменное обязательство о взятиии мэра Львова на личное поручительство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Садовой говорит, что не имеет 50 млн грн для залога. Будет просить у людей

21 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили ему подозрение. Подозрение прислали по электронной почте.