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понедельник, 25 ноября 2019 21:30

Сыроид готова взять Садового на поруки

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Сыроид готова взять Садового на поруки
Мера пресечения Садовом будут избирать 27 ноября. Фото: Politeka

Председатель политической партии "Объединение "Самопомощь" Оксана Сыроид готова взять мэра Львова Андрея Садового на поруки.

"Дело является необоснованным. В лучшем случае это производство может оказаться провокацией. А в худшем - политическим преследованием. Не с того города начали коррупцию искать", - написала она в Facebook.

27 ноября в 12.15 Высший антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения Садовому.

Сыроид отметила, что подготовила письменное обязательство о взятиии мэра Львова на личное поручительство.

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21 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили ему подозрение.

Подозрение прислали по электронной почте.

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