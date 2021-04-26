"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети

Сегодня народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Автор: pravda.com.ua Киву сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Рядом - нардеп от ОПЗЖ Колтунович

Кива известен тем, что кроет матом журналистов в Верховной Раде, неадекватно ведет себя на заседаниях парламента, заявляет, что плюет на закон и надевает на голову запрещенную коммунистическую символику. Также получал 1,2 млн грн от фирмы, связанной с пособниками боевиков, выяснили журналисты.

Gazeta.ua предлагает реакцию пользователей Facebook на Киву-ученого.

Михаил Жернаков, юрист

"Самая большая проблема - что такие "ученые" потом воспитывают будущие поколения, в том числе будущих судей, адвокатов и прокуроров.

Будущий судья, который учится сейчас, должность получит примерно в 2031 году, а на пенсию уйдет где-то в 2065-м. И все это время будет убежден, что угрожать убийством, материться на журналистов, получать доходы с непонятных источников и за бабки защищаться - это ок. Потому что его так научили"

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Инна Совсун, народный депутат

"Илья Кива - кандидат наук. Так должен начинаться страшный сон любого украинского ученого. Но это наша реальность.

К слову, сейчас парламент рассматривает поправки к земельному закону от ОПЗЖ и "Батьківщина". Автором части поправок является народный депутат Кива. Так вот, ни по одной из поправок он не выступал.

Ожидаемо, что на защиту кандидатской пустили только телеканалы Медведчука. А в туалет Киву сопровождали мужчины в черном, которых он назвал "студентами или, может, аспирантами"

Автор: Facebook.com/thegooseishere

Роман Синицын, волонтер

"Все эти совковые ученые советы, академии наук, научно-исследовательские центры вместе со своими академиками и профессорами - должны быть разогнаны к х*ям, а имущество этих академий продано на аукционе. Ничего там не получится уже "реанимировать" или "улучшить".

Уверен, что во многих других отраслях - то же. Поэтому с наукой в целом у нас беда"

Автор: @babaandkit

Сергей Сидоренко, журналист

"Проффесоров у нас было куча и до Кивы. Плагиат в кандидатских воспринимался как "аххаха, а, бывает иначе?". Процесс защиты - это просто дистиллированный трэш и позор.

Возмущение, которое мы видим сейчас, свидетельствует, что многим это уже не пофигу. Поставлю риторический вопрос - вы видели подобное 10 лет назад, когда защищались всевозможные регионалы? А там же было точно такое дерьмо"

"Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук", - написал бывший спикер и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, врач-терапевт Александр Ябчанка и опубликовал фото.

Автор: Facebook.com/yabchanka

Сергей Руденко, публицист

"Шкарлет - министр образования. Кива - кандидат наук по государственному управлению. Тищенко - один из руководителей монобольшинства в ВР. Каких ученых вам еще не хватало?"

Татьяна Мыкытенко, журналистка

"А можно теперь всех этих людей касающихся одобрения защиты Киви как-то отстранить от науки, так как то, чем они занимаются с наукой ничего общего не имеет"

Автор: @cn.opora

Богдан Процишин, сатирик

"И днем и ночью Кива вченый

все ходит без цепи кругом... "

Богдан Буткевич, журналист

"Кива - это замечательный маркер. Это - плевок нам в лицо, но и пинок под зад. Мы - на дне. И это - хорошо. Потому что ниже падать уже просто некуда.

Что делать? Радикальная реформа высшего образования. Уменьшение количества вузов, полный переход на западную систему научных званий и их защиты, полная переаттестация всех имеющихся ученых. Не надо изобретать велосипед"

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. Табло показало 226 "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения. Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства при назначении Шкарлета.