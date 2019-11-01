Кива качался на кресле и показывал язык

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива снова неадекватно вел себя в сессионном зале.
Очередные видео появилось в сети.
Кива качался на заброшенном сиденье депутатского кресла.
Когда увидел, что его снимают на камеру, показал язык.
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Илья Кива на заседании Верховной Рады ласкал свои гениталии.
Соответствующее видео появилось в сети.
На столе члена фракции "ОПЗЖ" лежал телефон с "Юлией Конкурс Красоты Одесса".
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