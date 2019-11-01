Кива качался на кресле и показывал язык

Кива продолжает неадекватное поведение в парламенте.

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива снова неадекватно вел себя в сессионном зале.

Очередные видео появилось в сети.

Кива качался на заброшенном сиденье депутатского кресла.

Когда увидел, что его снимают на камеру, показал язык.

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Илья Кива на заседании Верховной Рады ласкал свои гениталии. Соответствующее видео появилось в сети. На столе члена фракции "ОПЗЖ" лежал телефон с "Юлией Конкурс Красоты Одесса".