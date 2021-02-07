Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям

Киву часто показывают на телеканалах, связанных с кумом Путина Медведчуком.

След фирмы, которая заплатила народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве 1,2 млн грн за сдачу в аренду жомовой ямы в Полтавской области, ведет к оккупированным территориям. Об этом сообщили журналисты BIHUS.info

Человеком, который является основателем фиктивной фирмы "Компания "Сиквел", что заплатила Киве миллион, оказался житель оккупированных районов Луганской области Александр Попивший. Тот поддерживает оккупационную администрацию, фотографируется с лицами в камуфляже и лечится в Москве.

В октябре прошлого года СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом 15 млрд грн - более 400 предприятий с признаками фиктивности, которые регистрировались в преступных целях.

Среди этих фиктивных предприятий - и ООО "Компания "Сиквел", выяснили журналисты.

Саму фирму зарегистрировали во Львове. Жители дома, по адресу которого зарегистрирована фирма, о ней и не слышали. Фирму оформили на человека за 500 грн.

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Нардеп Илья Кива обматерил журналиста Bihus.info Даниила Мокрыка, который спросил его об отмывании денег через конвертационные центры. Это произошло в кулуарах Верховной Рады. 2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Также на 5 лет введены санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.