Скандальное назначение Шкарлета: прокуратура открыла дело

Сергей Шкарлет в должности министра по 17 декабря. Фото: mon.gov.ua

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства в Верховной Раде при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. Об этом сообщила народный депутат от "Голос" Инна Совсун.

"В материалах указано, что карточка Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя самого Суркиса в зале не было.

Это уголовное преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Украины. Расследование поручили провести Государственному бюро расследований.

Это решение - еще не восстановление справедливости, но уже первый шаг к этому. Голосов за назначение министра образования и науки в Верховной Раде не было, теперь это должны доказать правоохранительные органы", - рассказала парламентарий.

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17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. Табло показало 226 "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения. "Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить председателя ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения. 11 сентября этический комитет НАЗЯВО признал плагиат в работах действующего министра. 2010 года Шкарлет баллотировался в Черниговский областной совет от "Партии регионов". С ним публиковалось интервью о поддержке экс-президента Виктора Януковича. 2015-го он снова пытался попасть в облсовет от БПП, но безуспешно.