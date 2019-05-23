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четверг, 23 мая 2019 13:05

Китайская госкорпорация CNBM опровергает связь с Клюевыми

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Китайская госкорпорация CNBM опровергает связь с Клюевыми
Китайская госкорпорация CNBM опровергает связь с Клюевыми : "В нашей структуре собственности могут быть только Китайское государство и граждане Китая". Фото: Александр Медведев

Китайская государственная корпорация CNBM, которая владеет в Украине сетью солнечных электростанций, в частности, ООО "Восход Солар" в Николаевской области, опровергает любое влияние или какие-либо другие формы причастности бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева либо его брата, экс-народного депутата Сергея Клюева к управлению или владению долями в украинских активах компании. Об этом заявил в интервью "Украинским новостям" гендиректор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен.

"Мы уже неоднократно комментировали эти заявления. Мы стали собственниками активов в Украине в результате погашения долгов группой Актив-Солар. Мы окончательно и единолично оформили права собственности на активы в Украине в 2016 году, они структурированы как через наши холдинговые структуры, так и через наши торговые компании в Сингапуре, ОАЭ и Китае. В нашей структуре собственности конечными бенефициарами могут быть только Китайское государство и граждане Китая. Поэтому мы категорически отвергаем подобные обвинения", - отметил Юнджи Чен.

По его словам, структуру собственности активов проверяли не только внешние юридические консультанты, но также все профильные органы Украины и Евросоюза, в результате чего были получены их согласования на вступление в права собственности.

"Бизнес мы всегда ведем в рамках правового поля. А подобные лживые заявления распространяются псевдо-журналистами, которые даже не удосужились обратиться к нам за комментариями и используются нашими оппонентами, чтобы прикрыть ложность и незаконность собственных действий. Мы, впрочем, уже не удивляемся происходящему цинизму со стороны наших оппонентов и их приспешников", - добавил глава CNBM New Energy Engineering.

Он также опроверг распространенную ранее некоторыми СМИ информацию о том, что одна из крупнейших китайских государственных корпораций является лишь "вынужденным" инвестором в украинские СЭС, не заинтересованным в развитии бизнеса.

"Мы стали собственником станций в результате конвертации долгов в капитал – мы не только заинтересованы в бизнесе, мы государственная компания КНР. И мы ответственны за результаты бизнеса перед нашим правительством. Это очень серьезный вопрос. И мы будем стоять на защите интересов этого бизнеса. Мы обязаны и будем предпринимать все необходимые действия – как в правовом, так и в дипломатическом поле. Этот подход одинаковый для всех наших инвестиций – в Украине, Мексике, Индонезии – везде", - подчеркнул он.

CNBM обвинила Нацполицию и СБУ в рейдерской атаке на ее активы в Украине, в частности, в попытке физического блокирования работы электростанции в Николаевской области. СМИ связывают действия силовиков, а также решения судов вокруг этого дела с интересами предпринимателя российского происхождения Павла Фукса.

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