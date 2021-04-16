Килимник участвовал во вмешательстве в американских выборов

Килимник передавал информацию российской разведке. Фото: BBC

Константин Килимник, который некоторое время возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа перед президентскими выборами 2016 года, передавал данные российской разведке.

Ранее американское следствие установило, что Килимник получал внутренние данные кампании, в частности по опросам общественного мнения и избирательной стратегии, но информация о том, что он делал с данными, не давалась, сообщает Министерство финансов США.

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Килимник среди 32 физических и юридических лиц, в отношении которых Министерство финансов США ввело санкции за вмешательство в американские выборы.

Американское ведомство назвало Килимника российским и украинским политическим консультантом а также известным агентом российской разведки, "который воплощал операции по влиянию от их имени".

Также Килимник пытался продвигать информацию, что Украина, а не Россия вмешивалась до выборов США 2016 года и пытался помочь бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который находится под санкциями.

"По указанию Януковича, Килимник стремился воплотить план по возвращению Януковича к власти в Украине", - сообщает Министрерства.

Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами трехлетнего расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.