Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году - доклад комитета Сената по разведке

Россия вмешивалась в выборы в США - Сенат. Фото: Reuters

Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами трехлетнего расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Вице-председатель сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что доклад указывает на "поразительный уровень" контактов между командой Дональда Трампа и российскими агентами, сообщает DW.

Вместе с тем председатель спецкомитета сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио указал, что доказательств сговора тогдашнего кандидата Дональда Трампа или его предвыборного штаба с российским правительством в ходе расследования не обнаружено.

В основных выводах доклада говорится, что правительство России "руководило масштабной деятельностью, направленной против инфраструктуры выборов в США на государственном и местном уровнях" как минимум с 2014 по 2017 годы. В отчете также утверждается, что президент России Владимир Путин лично руководил попытками взлома компьютерных сетей и аккаунтов, связанных с Демократической партией США.

Кроме того, считают авторы доклада, после выборов Россия использовала в своих целях относительную неопытность переходного кабинета Трампа в вопросах управления.

Одной из ключевых фигур в контактах окружения президента США с российской стороной авторы доклада называют бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. По их утверждению, он сотрудничал с представителями России, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской и политтехнологом Константином Килимником, которого в докладе называют "офицером российской разведки". Это сотрудничество происходило до, во время и после выборов 2016 года.

Авторы доклада считают также, что сайт Wikileaks, опубликовавший в преддверии выборов внутренние документы Демократической партии, играл ключевую роль в российской кампании по вмешательству и, скорее всего, знал, что помогает усилиям российской разведки.

Дональд Трамп в тот же день заявил, что доклад не читал и не имеет никакого отношения ни к России, ни к Украине, "что четко подтвердается в докладе".

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Напомним, недавно Трамп назвал Путина "шахматистом наивысшего класса".