"Какие футболки носить" – Россия живет украинским политическим дискурсом

Олег Саакян: "Русские в принципе не могут быть коренным народом Украины". Фото: Тарас Подолян, Gazeta.ua

Российские власти обеспокоены низким рейтингом накануне выборов. Поэтому заостряют внимание на событиях в Украине. Реакция РФ на законопроект президента Владимира Зеленского, который исключает россиян из перечня коренных народов Украины, – игра на публику. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Олег Саакян.

"Этот закон никоим образом не повлияет на ситуацию в Украине, – говорит он. – Русские в принципе не могут быть коренным народом Украины. Они вообще находятся в пикантном положении. Россия не является национальным государством – она представляет собой федерацию всех коренных народов, проживающих на ее территории. Это внутренняя проблема России – каким образом обеспечивать права именно русских. Представленный Зеленским законопроект определяет коренными те народы, что не имеют материнского государства – крымские татары, караимы. Туда не попадают греки или армяне, несмотря на то, что они живут здесь уже несколько веков и имеют большие общины. То же самое касается и русских".

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Россия будет критиковать любые наши действия или даже бездействие, уверен политолог.

"Возмущение со стороны России не стихает в течение последних семи лет. Это объясняется тем, что нынешняя российско-украинская война – на самом деле не украинская освободительная война, а российская война за независимость от исторического наследия. Просто эту независимость они пытаются получить через уничтожение Украины. Поэтому когда Украина утверждает свою самобытность, свое право на историческое наследие Руси – это сразу воспринимается как наступление на Россию, как нарушение ее интересов. Ведь это разрушает ее имперские мифы. Именно поэтому самая большая страна мира все время живет украинским политическим дискурсом – даже комментирует, какие футболки носит украинская сборная. Немалая часть российского общества воспринимает Киев, откуда пошла Русь, как собственную столицу, поэтому так бурно реагирует на события в своей метрополии".

Угрожающая российская риторика направлена прежде всего на собственных граждан, утверждает Олег Саакян.

"В РФ на носу выборы, к которым Путин и "Единая Россия" приходят далеко не с лучшим рейтингом. Вообще в российском арсенале не осталось ни одного инструмента, который бы они не использовали для давления на Украину. Остается только чаще и глубже использовать все имеющиеся инструменты. На фронте время от время используют военный инструмент – проводят эскалацию. Экономически РФ и так давит на Украину. Она может заблокировать поставки углеводородов, от которых зависит Украина. Или усилить диверсионную деятельность внутри нашей страны, которую мы и так наблюдаем все эти годы. Вопрос в политической устойчивости Украины – насколько мы готовы к подобным вызовам. Не думаю, что существуют какие-то неожиданные шаги, на которые Россия пойдет после принятия этого закона. То, что она делает сейчас – это игра на публику", – заключает он.

Путин сравнил законопроект главы украинского государства Владимира Зеленского "О коренных народах Украины" с "идеями нацистской Германии". По его убеждению, Украина "возникла как порождение советского периода". Он считает, что международные организации не будут реагировать на украинский законопроект о коренных народах, поскольку Украина рассматривают в мире как антипод России и предпочитают ее не трогать.