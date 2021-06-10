Путин боится вступления Украины в НАТО: ракеты смогут долететь до Москвы за 10 минут

Путин вновь говорил об Украине. Фото: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин дал новое интервью пропагандистам, в котором обсудил Украину.

Он прокомментировал стремление государства в НАТО, войну на Донбассе, коренные народы Украины и даже футбольную форму страны, разработанную для Евро-2020. Беседу главы Кремля показали в эфире "России 24".

Путин заявил, что никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет. Если страна станет членом Альянса, то подлетное время ракет до Москвы составит 7-10 минут.

Также он сказал, что не разделяет позицию тех, кто посмеивается над планами Украины стать частью НАТО. "Возможно, Киев просто преждевременно озвучил это", – сказал президент РФ.

Россия должна иметь в виду возможность вступления Украины в НАТО и с учетом этого выстраивать внешнеполитические отношения.

Глава РФ также сделал очередное пропагандистское заявление: мол, та половина жителей Украины, которая не хочет в Альянс, – это умные люди, которые "не хотят стать разменной монетой и пушечным мясом".

"Как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО", – утверждает Путин.

"Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае никто не говорит "нет", – добавил президент РФ.

Путин прокоментировал войну на Донбассе. Он считает, что Украине "нужно разговаривать с террористами". Это якобы является не его прихотью, а частью минских соглашений.

Кроме того, Л/ДНР не хотели ставить подписи под указанным документом, но российская сторона заставила их это сделать. "Мы их убедили, что это целесообразно сделать", – сказал президент РФ.

Также Путин сравнил законопроект главы украинского государства Владимира Зеленского "О коренных народах Украины" с "идеями нацистской Германии". По его убеждению, Украина "возникла как порождение советского периода".

"Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе – это не просто некорректно, это смешно и глупо", – уверяет глава страны-агрессора.

Российский лидер считает, что международные организации не будут реагировать на украинский законопроект о коренных народах, поскольку Украину рассматривают все больше в мире как антипод России и предпочитают ее не трогать.

Также он заявил, что форма украинских футболистов, на которую нанесена карта нашей страны с Крымом, Луганском и Донецком, не стала для него удивлением.

"Форма сборной Украины меня не задела. Здесь нет никакой новизны. Позиция Киева нам известна. Они пренебрегают волеизъявлением крымчан", – сказал он.

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Каждый пятый гражданин России, 22%, хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства. Почти 77% опрошенных сообщили, что не хотели уезжать из РФ. Процент людей, желающих выехать с территории России, вырос по сравнению с результатами опроса прошлых лет.