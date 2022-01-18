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вторник, 18 января 2022 21:40

Как Ахметов и Коломойский выиграют суды на миллиарды – инфографика

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В прошлом году суды в Украине приняли ряд решений на миллиарды гривен в пользу предприятий, владельцами которых являются олигархи.

Инфографику опубликовало "Слово і діло"

Ахметов, электроэнергия и железная дорога

В начале 2021 года Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы о взыскании 425,8 млн грн долга из "ДТЕК Західенерго", принадлежащего олигарху Ринату Ахметову, в пользу Укренерго.

Государственная компания настаивала, что "ДТЕК" ненадлежаще выполняла условия договора о предоставлении услуг по передаче электроэнергии.

В июне Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Укренерго к компании "Д.Трейдінг" Ахметова о взыскании 651 млн задолженности за предоставление услуг по передаче электроэнергии.

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Еще одно решение в пользу "ДТЕК Західенерго" принял в сентябре Хозяйственный суд города Киева. Обязал Укренерго выплатить 1,32 млрд. долга за работу на рынке балансировочной электрической энергии. В настоящее время дело направили в Северный апелляционный хозяйственный суд.

В июле Восточный апелляционный хозяйственный суд обязал взыскать с Укрзализныци 749,2 млн. долга в пользу "Укртранслізинг" Ахметова. В декабре Верховный суд отменил это решение.

Фирташ и облгазы

Ряд решений в 2021 году суды приняли в пользу облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу.

В мае-июне Восточный апелляционный хозсуд и Хозяйственный суд Харьковской области отказали Укртрансгазу в удовлетворении жалобы и взыскании с "Харківгаз" 269,7 и 932 млн грн задолженности. В настоящее время производства находятся в Кассационном хозяйственном суде.

Верховный суд отказал взыскать в пользу Укртрансгаза 956,8 млн. долга с "Київоблгаз".

Оператору газохранилищ также не удалось отсудить 2,53 млрд у "Дніпропетровськгаз" за ненадлежащее исполнение обязательств по договору транспортировки газа - Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

В июне Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу о возвращении в госсобственность газовой сети "Волиньгаз".

А Нафтогаз не смог в суде добиться открытия производства по делу о банкротстве "Київоблгаз".

Пинчук и штрафы

В ноябре Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу и отменил требование к компании "Інтерпайп" олигарха Виктора Пинчука об увеличении налога на прибыль: по основному платежу – 1,32 млрд грн, по штрафным санкциям – 639,1 млрд.

Коломойский и налоги

В тот же месяц Окружной админсуд Киева упразднил требование Государственной налоговой службы увеличить налог на прибыль "Укрнафта" олигарха Игоря Коломойского до 4,28 млрд грн. После этого открыли производство о признании решения противоправным.

Кроме этого, "Укрнафта" и "Укртатнафта" Коломойского благодаря суду избежали уплаты штрафа Антимонопольного комитета на 4,7 млрд.

В ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами. Перед этим президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

Первых олигархов внесут в реестр весной.

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18
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