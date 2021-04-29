Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина

Ранее Зеленский говорил, что все идет к встрече с Путиным. Фото: glavcom.ua

Назначение министром энергетики Германа Галущенко может быть связано с будущими переговорами президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат от "Голос" Ярослав Юрчишин.

"До конца не выяснено, насколько это человек Деркача. Галущенко довел Енергоатом до тяжелого состояния. Против него давали показания о возможном вовлечении в коррупцию. Но это не остановило монобольшинство от назначения на должность.

Скорее он компромиссная фигура в энергетическом секторе накануне переговоров Зеленского с Путиным. У нас периодически появляется то российская атомка, то отдается предпочтение углю с оккупированных территорий. Периодически есть такое легкое подыгрывание", - говорит нардеп.

"С должности директора Нафтогаз устраняют Коболева. При котором Нафтогаз выиграл суд у Газпрома. Сейчас назначают Галущенко.

Постепенно устраняются или смягчаются позиции людей, которые отстаивали интересы Украины в газовой сфере. В тоже время проводятся "темные лошадки", которые имеют сотрудничество с Деркачем, который признан нашими международными партнерами российским агентом", - говорит Ярослав Юрчишин.

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Почему за Галущенко проголосовали кроме "Слуги народа", "Батькивщина", ОПЗЖ и две группы, будет видно по изменениям в бюджет или назначениях в Минэнерго, отметил депутат.

"Министерство энергетики - стратегическое. Одно из самых активных средств давления со стороны России - энергетика. Помним, как в пакете "Харьковских договоренностей" было уменьшение цены на газ.

Это Министерство - кощеева игла для Путина. Несмотря на то, что он строит "северные потоки", Россия все равно зависим от энергетической ситуации в Украине.

И поэтому более толерантный человек в энергетике для Путина будет желанным. Поэтому неудивительно, что это назначение сопровождал лично Ермак (руководитель Офиса президента. - Gazeta.ua)", - говорит Ярослав Юрчишин.

"Правительство как было сырьевым придатком для Офиса президента, так и остается. Согласование членов правительства проходит сначала в Офисе, а уже потом выносится номинально на фракцию. Все кадровые решения согласовываются и принимаются Ермаком.

"Слугам народа" намекнули, что те, кто не проголосуют, могут не ожидать неофициальной зарплаты", - говорит нардеп.